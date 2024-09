33-jähriger Autofahrer bei Unfall in Innsbruck verletzt, Polizei sucht nach Zeugen

Innsbruck – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend auf der Igler Straße in Innsbruck. Ein 33-Jähriger fuhr gegen 19.30 Uhr mit seinem Auto in südliche Richtung. Rund 200 Meter nach dem Kreisverkehr kam ihm ein unbekannter Pkw-Lenker auf seiner Fahrspur entgegen. Der Wagen streifte den linken Außenspiegel und fuhr ohne anzuhalten weiter.