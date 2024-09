Gestrandet am Marktplatz: Jedes Jahr ein bisschen mehr Sommerfeeling

Die Beachvolleyballer ziehen in Innsbruck ein. Bis zum Sonntag steigt beim „TEN31 Bank Masters“ das Finale der nationalen win2day Beach Tour. Für die dritte Auflage in dieser Form hat man sich wieder Neues einfallen lassen, unter anderem einen Bereich, um auch nur einen Sprung vorbeizuschauen zu können. Der Vorjahressieger wird bei den Sandfestspielen aber fehlen.

Innsbruck – Eine Handvoll Sand lässt Beachvolleyballer Martin Ermacora dann doch durch die Finger rieseln: „Fühlt sich gut an, schön kompakt.“ Seine Zehen wird der Tiroler beim Innsbrucker Beachevent heuer am Marktplatz allerdings nicht in die 155 Tonnen ausgebreiteten Sand strecken.

„Es kribbelt zwar, aber das Knie spielt einfach nicht mit, deshalb fällt es auch weniger schwer, nur zusehen zu müssen.“ So steigt das „TEN31 Bank Masters Innsbruck“ der MEVZA-Kategorie (Mitteleuropäischer Verband), das auch das Finale der nationalen win2day Beach Tour ist, ohne den Titelverteidiger. Damit fällt zudem, wie berichtet, das letzte Spiel seiner Karriere flach. Ermacora wird aber als Zuschauer dabei sein und am Sonntag ist nach den Halbfinalspiele eine Überraschung für ihn geplant.

Die Vorjahressieger Martin Ermacora und Philipp Waller sind heuer in Innsrbruck verletzungsbedingt nicht dabei. Am Sonntag wird man Ermacora, der seine Karriere beendet, aber verabschieden. In welcher Form ist noch ein Geheimnis. © GEPA pictures/ Daniel Schoenherr

Als Nummer eins legen heuer die U21-Vieweltmeister Hammarberg/Berger los, dahinter neben anderen auch Olympiastarter Alex Horst, der in Tirol mit Christof Dressler spielt. Bei den Damen rechnet sich Lokalmatadorin Michaela Handler-Hollaus mit Partnerin Katharina Holzer Chancen aus.

Gratis Eintritt für die Stehplätze

Neu ist bei der nunmehr dritten Auflage in dieser Form, dass Stehplätze durchgehend gratis zur Verfügung stehen. Bislang musste beim Eintritt auf das Gelände ein Ticket gekauft werden. „So kann jeder, der in Stadt unterwegs ist, auch schnell vorbeischauen“, erklärt Veranstalter Simon Varges. Dazu wurde am Rundherum etwa bei Zelten und Partys weiter gefeilt – mit den Visionen zukünftig irgendwann einmal auch im Bergisel- und Kitzbüheler Tennis-Stadion zu spielen.

Gebaggert wird am Marktplatz und auf den Nebencourts in der Wiesengasse (Beach-WG). Donnerstag und Freitag ist der Einritt in alle Bereiche frei, am Samstag und Sonntag braucht man für die Sitzplatztribüne Tickets.