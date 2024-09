„Raiders Tirol Special Mix“: Herzens-Angelegenheit für Jugendliche mit Behinderung

Innsbruck – Für Ulz Däuber („Wir sprechen so oft über Inklusion, tun es aber viel zu wenig oft“) ist es recht einfach, warum er das engagierte Projekt nun bei den Swarco Raiders initiiert hat: Sein Sohn leidet an einer Autismus-Spektrums-Störung, liebte aber stets den Football-Sport. Darum gründete der heutige General Manager der Raiders vor wenigen Jahren in Dresden eine Football-Mannschaft, bei der Jugendliche mit Behinderung ihrer Leidenschaft nachgehen konnten. Däubers Herzensprojekt wird nun ab nächster Woche als „Raiders Tirol Special Mix“ ebenso in Innsbruck umgesetzt.