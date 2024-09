Nach waghalsigen Überholmanövern: Drogen-Lenker kam in Osttirol von Straße ab

Assling – Mehrere Delikte ließ sich ein 22-jähriger Autofahrer am Mittwoch zuschulden kommen. Gegen 10.30 Uhr führten Polizeibeamte an der Drautalstraße in Thal-Assling Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei sahen sie den jungen Lenker, wie er trotz Überholverbot einen Lkw überholte.