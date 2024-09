Innsbruck im Volleyballfieber, Gaming in Telfs und Streetfood in Landeck: Das ist los in Tirol

Nach einem kurzen Gastspiel des Winters ist in Tirol wieder der Spätsommer zurückgekehrt. Wer also nicht nur auf der faulen Haut liegen möchte, kann eines der zahlreichen Events am Wochenende besuchen. In Innsbruck etwa wird beim Beachevent der Marktplatz zum Center-Court, während man in Telfs beim ersten Gamingfestival seinem Spieltrieb nachgehen kann. Daneben gibt es Almabtriebe, Laufevents, Streetfood, Flohmärkte und Konzerte. Wieder einiges los in Tirol.