Explodierte Pager im Libanon mit möglicher Spur nach Österreich

Budapest, Beirut – Eine mögliche Spur bezüglich der Herkunft der Pager, die am Dienstag im Libanon explodiert sind, wodurch rund 2.800 Menschen verletzt und mindestens zwölf Personen getötet wurden, führt nach Österreich. So sitze ein Vertreter der ungarischen Firma BAC Consulting Kft., die die Pager entworfen und gefertigt habe, in Österreich, sagte Hsu Ching-Kuang, Vorstand der taiwanesischen Firma Gold Apollo, deren Logo auf den Pagern war, nach Angaben der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Diesen österreichischen Vertreter namens „Tom“ habe Hsu aber niemals persönlich getroffen, sondern lediglich per Video mit ihm konferiert. Kurz nach der Kontaktaufnahme habe dieser „eine Gruppe von Ingenieuren dazu gebracht, einen eigenen Pager zu entwerfen, den er unter dem Markennamen Gold Apollo vertrieb“, so Hsu. Der österreichische Vertreter habe offenbar die volle Kontrolle über die Herstellung der Pager gehabt. „Wir sagten ihm, dass das, was Sie herstellen, weder schön noch gut ist, benutzen Sie doch einfach mein Produkt“, so der taiwanesische Firmenchef weiter.