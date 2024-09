Große Lkw-Kontrolle auf Loferer Straße: 90 Übertretungen festgestellt

Der Großteil davon war vorschriftsmäßig unterwegs. Bei 25 Fahrzeugen, immerhin fast ein Drittel, wurden allerdings teils schwere Übertretungen – 90 an der Zahl – festgestellt. Allen voran hielten es die Lkw-FahrerInnen nicht so genau mit den Lenk- und Ruhezeiten. Auch Mängel an Reifen, Radlager, Bremsen oder Lichtern wurden festgestellt.