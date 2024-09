Totes Kalb sorgt in Mieming für Aufregung, bisher 15 Wölfe in Tirol nachgewiesen

Die Almsaison geht in Tirol weitgehend zu Ende. Das Thema Beutegreifer wurde weit weniger emotional debattiert als noch in anderen Jahren. Ein Blick zurück und in die Stimmungslage fördert interessante Erkenntnisse zutage. Unterdessen wird im Bezirk Imst nach dem Fund eines toten Tieres zur Umsicht gemahnt.