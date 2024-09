82-jähriger Radfahrer in Innsbruck gestürzt: Polizei sucht Beteiligten

Innsbruck – Am Donnerstag ereignete sich in Innsbruck ein Unfall auf dem Radweg hinter dem Viaduktbogen Nr. 76. Ein 82-jähriger Mann fuhr gegen 12.50 Uhr mit seinem Fahrrad in Richtung Westen, als ein unbekannter Radfahrer an ihm vorbeifuhr. Dadurch kam der 82-Jährige zu Sturz und erlitt leichte Verletzungen.