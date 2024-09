Mutiger Spaziergänger (60) rettete in Ebbs 58-Jährige aus reißendem Bach

Ebbs – Am Mittwochabend ereignete sich in Ebbs ein dramatischer Zwischenfall. Eine 58-jährige Frau aus Österreich war gegen 18.30 Uhr mit ihrem Hund entlang des „Eaboch“ in Richtung L 379 spazieren. Als der Hund seinem in den Bach rollenden Tennisball nachsprang, folgte die Frau ihm in das etwa 2,5 Meter tiefe und extrem kalte Gewässer.