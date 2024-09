Doskozil will SPÖ-Plus, Personelles hintanstellen

Der burgenländische Landeshauptmann und SPÖ-Landesparteichef Hans Peter Doskozil richtet den Fokus wenige Tage vor der Nationalratswahl auf ein positives Abschneiden der SPÖ. Aus burgenländischer Sicht werde alles dafür getan, die zwei Mandate zu halten, betonte er im APA-Interview. Was Bundesparteichef Andreas Babler anbelangt, schlug er versöhnliche Töne an. Bei einem Minus müsse man über Dinge diskutieren, Bablers sofortigen Rückzug forderte er aber nicht.

"Jeder wünscht sich, dass wir Erster werden und den Bundeskanzler stellen", die Ausgangssituation sei aber keine einfache, meinte Doskozil: "Wenn da ein Plus vor dem Ergebnis ist, muss man zufrieden sein." Sollte dies nicht der Fall sein, müsse man daraus die Lehren ziehen. "Natürlich ist ein Minus eine schwierige Situation. Das schlechteste Ergebnis würde die Partei schon ordentlich durchschütteln." Er sei aber nicht der Ansicht, dass Babler dann sofort den Vorsitz zurücklegen sollte: "Das sehe ich nicht so." Bei einem negativen Ergebnis gelte es, etwa über Machtblöcke und eine Demokratisierung der Partei zu diskutieren. "Aber nicht zum jetzigen Zeitpunkt", jetzt müsse man sich auf die Wahl konzentrieren, erklärte Doskozil.

Doskozil selbst will bei der Landtagswahl im Jänner die Absolute der SPÖ im Burgenland verteidigen und die "Koalition mit der Bevölkerung" fortsetzen. "Stabilität in der Themenlandschaft und beim Budget, darauf kann sich die Bevölkerung verlassen", kündigte der Landeshauptmann dazu an. Viele Vorhaben seien bereits umgesetzt worden, verwies er etwa auf die Themen Gesundheit und Pflege, den Gratiskindergarten oder den Mindestlohn. Für den Herbst kündigte er noch ein Modell für eine Energiepreisgarantie an und auch beim Wahlkampfauftakt werde man "noch etwas auf den Tisch legen".