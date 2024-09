Israel meldet massive Raketenangriffe aus dem Libanon

Nach den israelischen Luftangriffen auf Stellungen der Hisbollah hat Israel massive Raketenangriffe aus dem Libanon gemeldet. Rund 140 Raketen seien am Freitag binnen einer Stunde aus dem Nachbarland auf Ziele in Israel abgefeuert worden, sagte ein Armeesprecher der Nachrichtenagentur AFP. Die Hisbollah erklärte, sie habe als Vergeltung für die israelischen Luftangriffe "Salven von Katjuscha-Raketen" auf mindestens sechs "Armee-Hauptquartiere" und Stützpunkte abgefeuert.

Israelische Kampfjets hatten am Donnerstag nach Armeeangaben "etwa hundert Abschussrampen und zusätzliche terroristische Infrastruktur" im Libanon bombardiert. Es handelte sich um einen der schwersten israelischen Luftangriffe im Süden des Landes seit dem Beginn der Gefechte zwischen Israel und der Hisbollah im Oktober.

Der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon hat sich deutlich zugespitzt, seit am Dienstag und Mittwoch hunderte Pager und Walkie-Talkies der schiitischen Miliz gleichzeitig explodierten. Bei den in zwei Wellen erfolgten Explosionen der Geräte wurden 37 Menschen getötet und fast 3.000 weitere verletzt. Die pro-iranische Miliz macht Israel für die Attacken verantwortlich. Hisbollah-Anführer Hassan Nasrallah drohte Israel mit Vergeltung.

Die Hisbollah gab ihren Mitgliedern nach Angaben aus Sicherheitskreisen nur Stunden vor den Detonationen noch neue Pager der Marke Gold Apollo aus. Ein Hisbollah-Mitglied habe das Gerät am Montag erhalten. Es sei dann am Dienstag in noch verpacktem Zustand detoniert, hieß es. Israel hat sich bisher nicht zu den Explosionen geäußert.