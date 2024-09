15-Jährige nach Sturz mit Moped in Imst ins Krankenhaus gebracht

Imst – Eine 15-Jährige ist am Donnerstagabend mit ihrem Moped in Imst verunfallt. Die Jugendliche fuhr gegen 19.30 Uhr mit einer 14-Jährigen am Sozius in den Aufeldern entlang der asphaltierten Straße. Als sie diese verließ und nach links auf einen Schotterweg in Richtung Industriezone abbog, kam sie zu Sturz. Die 15-Jährige wurde von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Zams gebracht. Die 14-jährige blieb unverletzt. (TT.com)