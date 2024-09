Auftakt für den HC Innsbruck: Mit neuem „Captain“ in neue Saison

Innsbruck – Die Innsbrucker Haie starten heute (19.15 Uhr) in der Tiwag-Arena mit dem Heimspiel gegen die Pioneers Vorarlberg in die neue Saison der ICE Hockey League. Und das „C“ für den Captain trägt in der neuen Saison Corey Mackin (29) auf der Brust, der als fleißige Arbeitsbiene bereits seine dritte Saison beim HCI absolviert. Vorgänger Jan Lattner schlüpft gemeinsam mit Thomas Mader in die Rolle der beiden Assistenten.

Ligaspiele werden weiterhin auf Puls 24 (heute der Hit KAC – Salzburg) und jetzt auch in ORF Sport Plus übertragen, zudem lassen sich alle Partien auf der Streaming-Plattform (live.ice.hockey) gegen Gebühr mit diversen Angeboten buchen. Die Haie bieten in der Tiwag-Arena hinter der Nord einen neuen Ausschank an – alles, was an der Juniors Bars konsumiert wird (Kartenzahlung), kommt dem Nachwuchs zugute. Zudem werden heute Tröten an die HCI-Fans ausgeteilt. Motto: „Auf sie mit Gebrüll ...“