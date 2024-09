Nord- und Osttirol gegen Südtirol und Trentino um die Golf-Vorherrschaft

Was 2008 von TGV-Präsident Heinreich Menardi und Hannes Illmer ins Leben gerufen wurde, hat längst seinen Fixplatz im heimischen Golfkalender. Vor dem neunten Aufeinandertreffen liegt das Team Nordtirol/Osttirol mit 5:3 in Führung.

Das Spielformat ist an den Ryder Cup angelehnt. Am Samstag geht eine Vierer-Runde mit Viererbällen (Bestball) und eine Vierer-Runde mit Viererspielen in Szene. Die Entscheidung folgt am Sonntag mit zwölf Einzelspielen. Walter Schlauer (Rinn) und Hannes Illmer (Meran) führen die Teams als Nonplaying Captains an.