Wacker tanzt zum Schlager vor 2000 Fans in St. Johann an, Haiming will am Oktoberfest feiern

Nach dem Wetterchaos mit Schnee und Regen in der Vorwoche, soll an diesem Wochenende wieder planmäßig die Kugel rollen. Der große Schlager steigt in St. Johann, der SV Haiming will mit drei Punkten die Oktoberfest-Premiere krönen. Ein Überblick:

tt.com Regionalliga: Zweiter gegen Erster – mehr Spitzenspiel geht nicht, wenn am Sonntag (10.30 Uhr/im Livestream auf TT.com) Tabellenführer FC Wacker Innsbruck beim SK St. Johann vorspielt. „Die Zuschauer können sich auf ein tolles Spiel freuen“, ist sich Wacker-Trainer Sebastian Siller sicher.

Seine Mannschaft sei gerüstet und habe sich nach dem Aufstieg an das Tempo in der neuen Liga gewöhnt. „Gegen etablierte Teams wie die WSG Juniors (Anm. 1:1) und Telfs (0:0) haben wir gesehen, dass wir da mitgehen können. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir die drei Punkte mit auf die Heimreise nehmen“, gab Siller, der mit seiner Elf in dieser Saison noch ungeschlagen ist, zu Protokoll.

Der Erfolgslauf der Gastgeber wurde vergangene Woche durch eine wetterbedingte Absage des Gastspiels in Volders gestoppt. Eine Pause, die sich Trainer Herbert Ramsbacher gerne gespart hätte, um im Rhythmus zu bleiben.

So konnte der Übungsleiter zumindest beim 6:0-Erfolg der Schwarzgrünen gegen den IAC den kommenden Gegner beobachten. „Ihr großes Plus ist, dass sie fünfmal wechseln können und nichts an Qualität verlieren. Der Kader ist extrem ausgeglichen.“

Seiner Mannschaft traut er beim Fußballfest (es werden zumindest 2000 Zuschauer erwartet) viel zu: „Die Stimmung wird fantastisch sein. Wir haben uns dieses Spitzenspiel erarbeitet und werden alles hineinwerfen. Mal schauen, was herauskommt.“

Mehr zum Thema:

Landesliga West: Nach dem Schlager ist vor der Party: Der SV Haiming will seinen Erfolgslauf mit sechs Siegen aus den ersten sechs Spielen auch am Samstag (14.00 Uhr) gegen den SK Rum prolongieren.

Danach laden die Oberländer zum 1. Haiminger Oktoberfest mit Livemusik, Weinlaube und bayrischen Schmankerln.

Gebietsliga Ost: Während Sensations-Aufsteiger und Tabellenführer Stans am Sonntag beim SK Hippach (17.00 Uhr) auf dem Prüfstand steht, treffen in Kirchberg und Brixlegg/Rattenberg bereits am Samstag der Zweite und der Vierte im Spitzenspiel aufeinander (18.00 Uhr).

1. Klasse Ost: Erster gegen Vierter lautet das Spitzenspiel der 7. Runde: Tabellenführer Mayrhofen 1b will mit einem Heimsieg Verfolger Going auf Distanz halten.