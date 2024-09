Erste Ausfahrt mit dem Polestar 4 ins Karwendel: Verzicht auf eine Schießscharte

Ist man in der Nische erst einmal platziert, dann fährt es sich gänzlich ungeniert: Polestar gilt als etwas Besonderes in der Automobilbranche, das Label ist eine Abspaltung von Volvo und Geely. Um diese Sonderstellung zu unterstreichen, geht die chinesisch-schwedische Automarke bevorzugt in Sachen Außen- und Innendesign ganz eigene Wege. Bestes Beispiel hierfür ist der Polestar 4, ein mittelgroßes Sport Utility Vehicle mit Coupé-Dachlinie.

Für die nötige Übersicht nach hinten sorgt eine am Dach installierte Kamera, die hochauflösende, kontrastreiche Bilder der hinteren Fahrzeugumgebung an das digitale Display des Innenspiegels liefert. Zusätzliche Sicherheit beim Rangieren offeriert das großzügig gestaltete Infotainment-Display, das in Zusammenarbeit mit Parksensoren das Ein- und Ausparken so leicht wie möglich macht.