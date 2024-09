E-Bikerin (65) in Kirchberg von alkoholisierter Autolenkerin angefahren

Kirchberg – Am Donnerstagnachmittag wurde in Kirchberg eine 65-jährige E-Bikerin von einem Auto erfasst und verletzt. Die Lenkerin des Autos, eine 40-jährige Frau, war alkoholisiert, berichtet die Polizei.

Sie wurde von der Rettung in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ein Alkotest mit der Autolenkerin verlief positiv. Ihr Führerschein wurde abgenommen. Sie wird an die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel und die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. (TT.com)