Wie Tirols KMU die Wirtschaft beflügeln

„Die Innovationskraft der KMU ist essenziell für die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Tirol. Vor allem die Digitalisierung und Investitionen in Verbindung mit dem Klimawandel bieten große Chancen, die wir selbstverständlich gerne durch eine große Palette an Möglichkeiten für Investitionsfinanzierungen unterstützen. Wir sehen es als eine unserer Kernaufgaben, KMU bei ihren Finanzierungsvorhaben zu begleiten und damit ihre finanzielle Gesundheit zu stärken“, betonen die Unternehmenskundenexpert: innen der Tiroler Sparkassen.

Nachhaltigkeit und Digitalisierung haben für 75 % bzw. 79 % der Tiroler KMU einen hohen Stellenwert. Investitionen in alternative Energieformen oder die Umstellung des Fuhrparks sind Beispiele für ökologische Initiativen. So hat fast ein Viertel (23 %) der Tiroler KMU bereits den Umstieg auf alternative Energieformen abgeschlossen. Im Bereich Digitalisierung gewinnt der Einsatz von KI-Anwendungen an Bedeutung – insbesondere für Textbearbeitung, Kommunikation und Marketing. In Verbindung mit einer leistungsfähigen Hardware und Cybersecurity gibt es eine Vielzahl von Themenbereichen und Einsatzmöglichkeiten für den „Megatrend“. In Tirol nutzen knapp 2 von 10 KMU Künstliche Intelligenz.