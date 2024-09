Ein Auftakt, der bei den Hypo Volleyballern Lust auf mehr macht

Innsbruck – Die erwarteten Probleme mit dem Hochwasser bei der Bus-Anreise waren am Ende ebenso kein Thema wie das erste Kräftemessen auf dem glänzenden Parkett. Der neu formierte österreichische Volleyballmeister aus Tirol ließ Kaposvár keine Chance und notierte eine 3:0-(15, 16, 26)-Gala in der Fremde. Das Rückspiel am kommenden Mittwoch (18 Uhr, Olympiahalle) könnte neuerlich eine einseitige Angelegenheit werden.