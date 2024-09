Goldpreis durchbrach erstmals die 2600-Dollar-Marke

Goldpreis – Die Aussicht auf weiter fallende Zinsen in den USA treibt den Goldpreis auf neue Rekordstände. Das Edelmetall verteuerte sich am Freitag in der Spitze um 1 Prozent auf 2612,60 Dollar (2341,9 Euro) je Feinunze. Seit Jahresbeginn hat der Goldpreis bereits mehr als 26 Prozent zugelegt.