Bei Demontage rutschte Holzkreuz nach hinten: 40-jähriger Arbeiter verletzte sich in Arzl im Pitztal

Arzl im Pitztal – Am Freitagvormittag waren drei Arbeiter dabei, ein altes Holzkreuz am Kirchplatz in Arzl für die Erneuerung abzumontieren. Als ein Arbeiter die Transportschlaufe am Holzkreuz befestigte, fiel das Kreuz plötzlich nach hinten. Der 40-Jährige stürzte etwa dreieinhalb Meter rückwärts auf das darunter befindliche Steinpflaster.