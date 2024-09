Grünstadtflair im Zentrum Innsbruck: So schmeckt's im Reformstark Martin

Innsbruck – Die Vielfalt an Gerichten mit Tofu, Linsen, Dinkel und Kichererbsen auf der Speisekarte des Vollwert-Bistros im Reformstark Martin lässt wohl so manches vegan-vegetarische Herz höherschlagen. Sind einige BewohnerInnen der Landeshauptstadt zwar bekannt für ihre Neigung zu Waldviertler-Schuhen und ökologischer Lebensweise, ist das Angebot an Restaurants, die ausschließlich vegan-vegetarische Gerichte anbieten, überraschend überschaubar – vor allem an solchen, die nicht ausschließlich versuchen, tierische Produkte zu imitieren.