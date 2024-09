Philip Matitz ist Kellner in St. Anton und zum dritten Mal auch am Oktoberfest in München. Im „Tirol Live“-Interview erzählt er TT-Redakteurin Andrea Wieser, wie anstrengend dieser Job im Zelt mit 6000 Menschen ist, wie viele Maßkrüge er stemmen kann und wie er bei hitzigen Situationen mit Gästen umgeht.