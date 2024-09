Israelischer Angriff in Beirut: Hisbollah-Kommandant getötet

Seit Ausbruch des Kriegs im Gazastreifen zwischen Israel und der palästinensischen Hamas vor knapp einem Jahr hat sich jedoch auch die Lage in dem Grenzgebiet erheblich verschlechtert. Nahezu täglich kommt es zu gegenseitigem Beschuss zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz. In den vergangenen Tagen spitzte sich der Konflikt zu. Zunächst explodierten an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Tausende Funkempfänger und Walkie-Talkies im Libanon, anschließend flog Israel mehrere Luftangriffe, so auch am späten Donnerstagabend. Laut libanesischen Sicherheitskreisen waren dies die heftigsten Luftangriffe seit Beginn des Gaza-Kriegs.

Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu verschob unterdessen seine für kommende Woche geplante USA-Reise wegen der angespannten Lage an der Grenze zum Libanon um einen Tag. Der Regierungschef werde nun am Mittwoch statt am Dienstag abreisen, hieß es am Freitag von einem Mitarbeiter in seinem Büro. Netanyahu soll während seines Aufenthalts eine Rede bei der alljährlichen UN-Generaldebatte in New York halten. Am Samstag kommender Woche will er nach Israel zurückreisen.