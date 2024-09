Europas größter Autobauer in der Krise: Bei Volkswagen wackeln bis zu 30.000 Jobs

Eine VW-Sprecherin sagte dazu: „Klar ist: Volkswagen muss an seinen deutschen Standorten seine Kosten reduzieren.“ Nur so könne die Marke ausreichend Geld für Zukunftsinvestitionen verdienen. „Wie wir gemeinsam mit der Arbeitnehmervertretung dieses Ziel erreichen, ist Teil der anstehenden Gespräche“, sagte sie. Die genannte Zahl könne VW nicht bestätigen.

Europas größter Autobauer hat in der Kernmarke VW Pkw mit hohen Kosten zu kämpfen. Der Konzern hat die seit Jahrzehnten geltende Beschäftigungssicherung mit den Gewerkschaften in Deutschland aufgekündigt. Dagegen gibt es erbitterten Widerstand von Betriebsrat und Gewerkschaft IG Metall.

Doch nicht nur VW, die gesamte Autoindustrie in Deutschland steckt in der Krise. Vor allem der Absatz für Elektroautos ist eingebrochen. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck stellt deswegen neue Fördermaßnahmen für E-Autos in Aussicht. „Ich fühle mich schon in einer Verpflichtung zu sehen, dass der Markt jetzt wieder anzieht“, sagt der Grünen-Politiker am Freitag bei einem Besuch des VW-Werks in Emden. Er ruft Volkswagen dazu auf, von Werksschließungen abzusehen. „Die Standorte sollten erhalten bleiben.“ Für nächsten Montag lädt Habeck zu einem „Autogipfel“ ein.