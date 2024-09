Fünf Meter von Gerüst gestürzt: 49-Jähriger in Kirchberg schwer verletzt

Kirchberg in Tirol – Bei einem Unfall auf einer Baustelle in Kirchberg ist ein Arbeiter am Freitagvormittag schwer verletzt worden. Der 49-Jährige stürzte gegen 10 Uhr bei Verputzarbeiten an einem Einfamilienhaus aus etwa fünf Metern Höhe von einem Gerüst und landete auf dem darunterliegenden Betonboden.