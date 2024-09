Rauch strömte aus Schwazer Tiefgarage: Feuerwehr musste in Rohbau vorrücken

Schwaz – Die Aufmerksamkeit vieler Passanten und Anrainer erregte am Freitagnachmittag ein Feuerwehreinsatz in Schwaz. Mitten im Siedlungsgebiet strömte Rauch aus einer Tiefgarage, ein entsprechender Notruf ging gegen 13.30 Uhr bei der Feuerwehr ein. Wie sich herausstellte, hatte ein mit Gas beheizter Bitumenkessel in dem Rohbau Feuer gefangen.