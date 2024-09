Schülerin in Hatting angefahren und verletzt: Pkw-Lenkerin beschimpfte sie und fuhr davon

Hatting – Eine elfjährige Schülerin ist am Freitagnachmittag am Dorfplatz in Hatting von einem Auto angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, stieg das Mädchen gegen 13.30 Uhr bei einer Haltestelle aus dem VVT-Bus aus und wollte die Völserstraße vor dem Mpreis in Richtung Norden überqueren.