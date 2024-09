Wie wähle ich bei der Nationalratswahl richtig?

Mehr als 6,3 Millionen Menschen können bei der Nationalratswahl ihre Stimme abgeben. Damit diese auch zählt, muss der Stimmzettel im Wahllokal eindeutig ausgefüllt werden - das Kreuz bei einer Partei ist dabei zwar die Norm, aber nicht die einzig gültige Variante. Wer am 29. September verhindert ist, kann seine Stimme auch per Briefwahl abgeben.

Die ausgefüllte Wahlkarte wird dann rechtzeitig an die zuständige Bezirkswahlbehörde übermittelt - etwa, indem man sie in einen Briefkasten der Post einwirft. Die Adresse der Behörde ist bereits aufgedruckt, das Porto übernimmt der Bund.

Was muss ich ins Wahllokal mitnehmen?

Wer im Wahllokal seine Stimme abgibt, muss einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis dabei haben, um sich zu identifizieren. Nicht vorgelegt werden muss hingegen die "amtliche Wahlinformation". Allerdings wird empfohlen, sie mitzunehmen, um den Ablauf zu vereinfachen. Wer eine Wahlkarte beantragt hat, aber im Wahllokal seinen Stimmzettel ausfüllen will, muss diese dorthin unbedingt mitnehmen - und zwar unausgefüllt samt Inhalt.

Im Wahllokal erhält man von der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter den amtlichen Stimmzettel sowie ein leeres blaues Kuvert. Der Stimmzettel wird dann geheim in der Wahlkabine ausgefüllt, in das Kuvert gelegt und in die Wahlurne geworfen.