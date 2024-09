Ukraine wappnet sich für russische Angriffe auf Energieziele

Vor dem nahenden Winter war die Energieversorgung auch Thema bei Gesprächen mit der nach Kiew gereisten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Selenskyj zufolge wurde eine Vereinbarung über den Ausbau von Stromimporten aus der EU erzielt. "Das ist das, was unser Land und unsere Bevölkerung in schwierigen Situationen definitiv unterstützen wird", sagte der Staatschef. Details nannte er nicht.

Gleichzeitig machen in sozialen Medien täglich weiter Aufnahmen von gewaltsamen Rekrutierungen die Runde, in denen Männer von Uniformierten mit Schlägen und Tritten traktiert und in Kleinbusse geschleift werden. Oft solidarisieren sich zufällig anwesende Passanten mit den Opfern. Dennoch berichten Medien immer wieder von einem akuten Soldatenmangel an der Front nach mehr als zweieinhalb Jahren Abwehrkampf gegen die russische Invasion. Seit Mai gilt zwar ein verschärftes Mobilmachungsgesetz, doch werden aktuell nur Männer im Alter zwischen 25 und 60 Jahren für den Kriegsdienst eingezogen.