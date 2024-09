Motorradlenker (18) bei Kollision auf Brennerstraße schwer verletzt

Matrei am Brenner – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag auf der Brennerstraße (B182) bei Matrei. Ein 69-Jähriger war gegen 17 Uhr mit seinem landwirtschaftlichen Transporter in Richtung Süden unterwegs. Als er nach links auf seine Hofstelle einbiegen wollte, befand er sich quer zur Fahrbahn.