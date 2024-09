Eidechse auf der Rennstrecke sorgte in Singapur für Rote Flagge

Eine Eidechse auf Erkundungstour hat am Samstag im Abschlusstraining für das Formel-1-Rennen in Singapur für eine kurze Unterbrechung gesorgt. Danach fuhr McLaren-Fahrer Lando Norris zur Bestzeit. Der Engländer drehte auf dem Marina Bay Street Circuit in 1:29,646 Minuten die schnellste Runde. Der engste WM-Verfolger von Max Verstappen verwies dabei George Russell im Mercedes auf den zweiten Platz (+0,479 Sekunden).