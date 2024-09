Schwerer Unfall im Zillertal: Gleitschirm verfing sich in Drahtseil, Pilotin stürzte ab

Die 24-Jährige übersah ein Drahtseil für Holzbringungsarbeiten. Sie stürzte aus zehn bis zwölf Metern in die Tiefe.

Fügenberg – Ein schwerer Freizeitunfall ereignete sich am Samstag im Zillertal. Eine 24-Jährige unternahm in den Morgenstunden allein eine Hike- und Fly-Tour im Bereich der Spiegljochbahn in Fügen. Nach rund 600 Höhenmetern Fußmarsch startete die Deutsche gegen 7.40 Uhr mit ihrem Gleitschirm. Dabei übersah sie ein Drahtseil für Holzbringungsarbeiten, das etwa 50 Meter unterhalb des von ihr gewählten Startplatzes gespannt war.