Bremsmanöver ging schief: Motorradfahrer bei Unfall in Längenfeld verletzt

Längenfeld – Bei einem Sturz mit dem Motorrad wurde ein 40-Jähriger am Freitagnachmittag in Längenfeld verletzt. Der Deutsche war gegen 15.30 Uhr auf der Ötztalstraße (B186) taleinwärts unterwegs. Als er laut eigenen Angaben ein stationäres Radar neben der Straße bemerkte, bremste er stark ab und kam so zu Sturz.