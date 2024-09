Absturz von Fassade der Stadtgalerien Schwaz: 20-Jährige schwer verletzt auf Intensivstation

Schwaz – Lebensgefährliche Verletzungen erlitt in der Nacht auf Samstag eine 20-Jährige bei einem Absturz in Schwaz. Die junge Frau war bei einer Musikveranstaltung in den Stadtgalerien gemeinsam mit weiteren Personen gegen 0.45 Uhr über eine Terrassenabsperrung geklettert, mit dem Ziel, in den VIP-Bereich zu gelangen.