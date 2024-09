Motorradfahrer beschleunigte in Zell am Ziller, Freundin stürzte vom Bike

Zell am Ziller – Eine 26-jährige Frau wurde am Samstag bei einem Motorradunfall in Zell am Ziller unbestimmten Grades verletzt. Gegen 14.40 Uhr hatte ihr 32-jähriger Freund im Bereich der Auffahrt zur B169 sein Motorrad beschleunigt, die 26-Jährige konnte sich nicht mehr festhalten und stürzte rückwärts vom Bike.