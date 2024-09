St. Johann – 20 Wirte, das 42. Fest und der mit 595 Metern längste Knödeltisch der Welt – das sind die Eckdaten zum St. Johanner Knödelfest, das am Wochenende in der Marktgemeinde gefeiert wird. Zur Auswahl standen beim Höhepunkt am Samstag 27 Sorten, vom Speck- und Spinatknödel bis zu süßen Varianten wie Schoko-Vanille- und Marillenknödel. An die 26.000 Stück sind es, die für das Wochenende vorbereitet wurden.