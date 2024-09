Zwei schwere Wanderunfälle in Tirol: Frau verlor Bewusstsein, Mann stürzte in Schlucht

Eben, St. Ulrich – Mit dem Notarzthubschrauber wurde am Samstagnachmittag eine 52-jährige Österreicherin vom einem Wanderweg im Gemeindegebiet von Eben am Achensee geborgen. Die Frau war gemeinsam mit einem 58-Jährigen auf dem markierten Wanderweg von der Gaisalm in Richtung Pertisau unterwegs, als sie im Bereich einer großen Schotterrinne (Breitlahngraben) stolperte und mit dem Kopf auf einem Stein aufschlug. Kurzzeitig verlor sie dadurch das Bewusstsein.

In St. Ulrich am Pillersee wurde kurz nach Mittag ein 63-jähriger Niederländer bei einem Absturz schwer verletzt. Der Mann unternahm gemeinsam mit seinem Sohn und einer weiteren Person eine Wanderung in Richtung Winterstelleralm. Da der Weg mit Schnee bedeckt war, musste die Gruppe nach einiger Zeit umkehren. Beim Abstieg im Kalktal stürzte der 63-Jährige von Schotterweg etwa zehn Meter über felsdurchsetztes Gelände in eine Schlucht ab. Dort blieb er verletzt im Bachbett liegen.