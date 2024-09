Alkoholisierter Motorradfahrer prallte in Telfs mit voller Wucht gegen Auto

Telfs – Ein Unfall unter Alkoholeinfluss ereignete sich am Samstagnachmittag in Telfs. Gegen 15.50 Uhr wollte eine 80-jährige Lenkerin von der Josef-Schöpf-Straße links in die Anton-Auer-Straße einbiegen, als ein Motorradfahrer mit voller Wucht von hinten gegen ihr Auto prallte.