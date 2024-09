Israel schließt Al-Jazeera-Studio wegen Terror-Gefahr

Al Jazeera hatte zuvor berichtet, dass israelische Soldaten mit einem Gerichtsurteil für die 45-tägige Schließung seines Büros in Ramallah in die dortigen Räumlichkeiten eingedrungen seien. Dabei hätten die Soldaten keine Gründe für das Sendeverbot genannt. Der katarische Sender kritisierte Israels Vorgehen am Sonntag als "kriminell". Al Jazeera "verurteilt und prangert diesen kriminellen Akt entschieden an", hieß es in einer Erklärung. Die Beschlagnahmung der Ausrüstung aus dem Studio in Ramallah sei "nicht nur ein Angriff" auf den Sender selbst, sondern "ein Affront gegen die Pressefreiheit und die ureigenen Prinzipien des Journalismus".