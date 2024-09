Hochwasser: ÖVP könnte profitieren, Probleme für Kleine

Im Endspurt des Wahlkampfs könnte laut Experten doch Bewegung reinkommen, etwas Einfluss haben könnte auch die Hochwasserkatastrophe. In der jüngsten Umfrage von OGM-Chef Wolfgang Bachmayer lag die ÖVP mit 25 Prozent nur knapp hinter der FPÖ (26). Schwierig scheint es derzeit für die "kleinen" Listen. Verpassen diese den Einzug, so könnte sich rechnerisch eventuell auch eine Zweierkoalition mit ÖVP und SPÖ ausgehen. Freilich sind die Auswirkungen schwer abzuschätzen.

"In Krisenzeiten schließen sich die Reihen hinter dem Kanzler abwärts", sagte Bachmayer zur APA - dies könne der Kanzlerpartei ÖVP, aber eventuell auch den Grünen nutzen. Freilich betonte der Meinungsforscher, dass man die Daten mit Vorsicht genießen müsse: Die Umfrage sei exakt während des Hochwassers erhoben worden. "Es kann in der nächsten Woche schon wieder etwas anderes auf der politischen Agenda stehen", mahnte er zu Zurückhaltung bei der Interpretation der Umfrageergebnisse.

Die Reihenfolge der "Top 3" - FPÖ, ÖVP, SPÖ - bleibe aber auch in seiner am 19. September veröffentlichten Umfrage unverändert, so Bachmayer. Die SPÖ kommt laut der OGM-Erhebung hinter FPÖ und ÖVP auf 21 Prozent. Die Grünen liegen demnach bei zehn, die NEOS bei neun Prozent.

Die FPÖ habe in der Hochwasserkatastrophe keinen Fehler gemacht, "aber (FPÖ-Chef Herbert, Anm.) Kickl war in der Zeit des Hochwasser-Krisenmanagements auf die Ersatzbank verbannt". Der Parteiobmann könne sich da gar nicht so positionieren wie etwa der Kanzler: "Er hat die Funktion nicht, ist auch nicht im Krisenstab. Er war verdammt, sich das erste Reihe fußfrei anzuschauen." Für SPÖ-Chef Andreas Babler sei es aufgrund seines Bürgermeisteramtes in Traiskirchen hingegen möglich gewesen, sich in Szene zu setzen, verwies er auf dessen Einsatz bei der Feuerwehr - "aber nicht so wie Nehammer oder Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner". Kickl habe sich wahrscheinlich auch deswegen zurückgehalten mit Inszenierungen, "weil er richtigerweise geahnt hat, dass das als Verkleidung und Maskerade gesehen wird", ergänzte auch Bachmayer.