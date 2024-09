16-Jährige in Reith von Pkw erfasst und ins Krankenhaus eingeliefert

Reith i.A. – Gegen 19 Uhr war am Samstag ein 60-jähriger Österreicher mit seinem Auto auf der Gemeindestraße in Reith im Alpbach unterwegs, als es im Bereich Neudorf zu einem Unfall kam.

Der 60-Jährige fuhr in Schritttempo in Richtung St.Gertraudi, zeitgleich hielt sich eine Jugendliche (16) mit ihrem Freund am Straßenrand auf. Plötzlich machte sie ein paar Schritte rückwärts in Richtung Fahrbahn.