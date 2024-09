Unfall im Innsbrucker Osten: Motorradfahrer (19) musste in Klinik gebracht werden

Innsbruck – Am späten Samstagabend war ein 19-jähriger Deutscher mit seinem Motorrad in Innsbruck unterwegs. Im Bereich der Grenobler Brücke wollte er (vom Langen Weg kommend) in Richtung Rossaugasse abbiegen. Dabei missachtete der 19-Jährige die Gegenverkehrsregel und kollidierte mit einem geradeaus, in nordöstliche Richtung fahrenden Pkw.