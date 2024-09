Klimawandel bringt den Weinbau auch nach Tirol

In manchen Gebieten werde versucht, auf höhere bzw. nicht so extrem sonnenexponierte Lagen auszuweichen, erläutert Schmuckenschlager. Zudem werde in der Sortenzucht und -weiterentwicklung verstärkt auf Hitzetoleranz und Widerstandsfähigkeit geachtet. „Wo es möglich ist, wird auch versucht, Bewässerungssysteme zu installieren, um den Reben über Trockenperioden hinüberhelfen zu können. Idealerweise gibt es Seen oder Flüsse in der Umgebung.“