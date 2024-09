Sc hwerer Motorradunfall in Breitenwang: 58-Jähriger erlitt doppelten Bruch

Breitenwang – Zu einem Motorradunfall kam es am Samstagnachmittag im Außerfern. Ein 58-jähriger Motorradfahrer war auf der Planseestraße von Deutschland kommend in Richtung Reutte unterwegs. In einer Doppelkurve geriet er laut Polizei auf die Gegenfahrbahn, streifte die Leitblanke und stürzte.