Norris in eigener Liga: Souveräner Sieg in Singapur vor Verstappen

Max Verstappen verpasste erneut seinen ersten Singapur-Sieg. Und das deutlich. Zu überlegen agierte Lando Norris im McLaren, der in der WM-Wertung erneut Boden gut machte.

Singapur – Lando Norris feierte im Flutlicht-Grand-Prix von Singapur einen Start-Ziel-Sieg. Der McLaren-Fahrer gewann am Sonntag in der Formel-1-WM das 18. von 24 Rennen auf dem Marina Bay Street Circuit mit mehr als 20 Sekunden Vorsprung auf Weltmeister Max Verstappen im Red Bull. Dritter wurde Norris' Teamkollege Oscar Piastri vor Mercedes-Pilot George Russell und Charles Leclerc im Ferrari. Im WM-Kampf liegt Norris nun 52 Zähler hinter Leader Verstappen.

Bei typischen Singapur-Bedingungen von über 30 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit schaffte Norris seinen dritten GP-Sieg, der Engländer hatte heuer bereits in Miami und in Zandvoort triumphiert. Verstappen wiederum muss weiter auf seinen ersten Erfolg im südostasiatischen Stadtstaat warten. Der Niederländer egalisierte aber seine beste Platzierung hier von 2018, als er ebenfalls Zweiter wurde. In der Konstrukteurswertung baute McLaren seinen Vorsprung auf Red Bull auf 41 Punkte aus.