Schweinberger bei WM-Zeitfahren auf Platz sechs: „Hat voll Spaß gemacht“

Zürich – Ohne Medaille, aber dafür mit starken Leistungen zeigten Tirols Rad-Asse Christina Schweinberger und Tabea Huys im WM-Einzelzeitfahren in der Schweiz auf. Nach ihrem dritten Rang bei der EM war die Jenbacherin Schweinberger als eine der Außenseiterinnen auf Edelmetall ins Rennen gegangen, am Ende wurde die 27-Jährige auf dem für sie ungewohnten Zeitfahr-Terrain Sechste.

„Ich kann mir nichts vorwerfen. Das Ziel waren die Top sieben“, meinte die WM-Dritte des Vorjahres, die mit dem hügeligen Profil des 29,9 Kilometer langen Kurses von Gossau nach Zürich zu kämpfen hatte. „Ich habe versucht, in den Anstiegen zu attackieren und mich in der Abfahrt zu erholen. Es hat mir voll Spaß gemacht, war extrem cool. Aber es kostet dann doch viel Energie.“

Mit ihren erst 18 Jahren war WM-Debütantin Huys die jüngste Teilnehmerin im Feld. Dennoch konnte die Zillertalerin mit dem sechsten Rang in der U-23-Klasse (Gesamt 27.) den angestrebten Top-Ten-Platz ergattern. „Es war sehr cool, eine tolle Erfahrung. Ich war überrascht, dass ich überhaupt mitfahren konnte“, meinte Huys, die in der internen Qualifikation Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer ausstach.

Die Niederösterreicherin gewann fast zeitgleich sehr überlegen das „King of the Lake“ am Attersee. „Ich würde alles wieder so machen, wie ich es jetzt gemacht habe“, ergänzte Huys, die am Wochenende noch das Straßenrennen fährt.