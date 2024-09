Einbrecher gelangte über Balkon in Innsbrucker Wohnung und stahl Bargeld

Innsbruck – Ein Einbrecher war in den vergangenen Tagen im Innsbrucker Stadtteil Pradl am Werk. Zwischen Donnerstag und Sonntag verschaffte sich der Unbekannte Zugang zu der Wohnung in einem Mehrparteienhaus. Dafür schraubte er laut Polizei die Außenrollos am Balkon ab und hebelte die Balkontür auf.