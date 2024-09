Dank für unbezahlbaren Einsatz: Land Tirol ehrte mehr als 600 HelferInnen

Innsbruck – Überflutete Keller und unterspülte Straßen, Schlamm-Massen überall: Die Bilder von den Muren und dem Hochwasser Mitte August in St. Anton am Arlberg sind in den meisten Köpfen noch präsent. Wochen später suchen BewohnerInnen immer noch ihren Weg zurück in die Normalität. Dabei gilt der Dank all jenen, die sich durch die Schlamm- und Wassermassen gekämpft haben. Für ihren Einsatz zeichnete das Land Tirol nun mehr als 600 HelferInnen von Feuerwehr, Rettung, Bundesheer, Bergrettung, Asfinag, Wildbach- und Lawinenverbauung und der Zivilbevölkerung sowie sechs Katastrophenhilfszüge der Feuerwehr aus.